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محافظ الشرقية يكشف خطة الأجهزة التنفيذية والأمنية لامتحانات الثانوية العامة

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:25 ص
محافظ الشرقية يكشف خطة الأجهزة التنفيذية والأمنية لامتحانات الثانوية العامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رمضان عبد الحميد وكيل أول وزاره التربية والتعليم استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، مؤكدًا علي ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والإنضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الإمتحانات والمقرر إنطلاقها يوم الأحد الموافق 21يونيو 2020.

وأكد المحافظ، في بيان، علي ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم،  والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول ، والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.

وشدد محافظ الشرقية علي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنيه للتنفيذ الحاسم للإجراءات الإحترازيه والوقائيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل اللجان والاستراحات المخصصه لاستقبال المراقبين والمصححين ورؤساء اللجان مع إستمرار  أعمال التطهير والتعقيم قبل وبعد الدخول والخروج من اللجان وكذلك الاستراحات حفاظا علي صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 44 ألف و 788 طالب وطالبة مقسمين إلي 17 الف و 564 طالب وطالبه بالشعبه الادبية و 20 ألف و 122 طالب وطالبة بشعبه العلمي علوم و 7 آلاف و 102 طالب وطالبه بشعبه العلمي رياضه وذلك أمام 162 لجنة.

وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم  أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام والبالغ عددها 46 استراحة بإجمالي 1302 سرير.

 

 

 


الشرقية

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امتحانات الثانوية العامة 2020

الثانوية العامة

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