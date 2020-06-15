محافظ الشرقية: خط كورونا بالمحافظة تعامل مع 6 شكاوى جديدة للمواطنين

الشرقية -إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استقبال عدد 6 شكاوى جديدة من المواطنين عبر رقم الواتس آب (01550010070) والمخصص لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين الخاصة بامتناع مستشفيات العزل الصحى عن استقبالهم لتلقى العلاج اللازم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الشكاوى الواردة فورا وفقا لآلية العمل المحددة.

أوضح المحافظ أن الشكاوى الواردة تضمنت شكويين من المواطنين بخصوص عدم الدخول للمستشفى بمدينتى (بلبيس – ديرب نجم) لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى العلاج، و4 شكاوى واستفسارات عن الأعراض التى تظهر فى حاله الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

أضاف محافظ الشرقية أن آلية التواصل مع الشكاوى الواردة عبر الواتس آب تتم من خلال متابعة دقيقة من فريق عمل بغرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام يقوم بالاتصال الفورى بمسئولى إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكوى، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقى الرعاية الطبية اللازمة للتعامل مع الفيروس والرد على استفساراتهم.

وكانت محافظة الشرقية قد أعلنت عن تخصيص رقم واتس آب 01550010070 بالإضافة إلى الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والموقع الالكترونى www.sharkia.gov.eg لتلقى شكاوى المواطنين بشأن جائحة كورونا، والتواصل الفورى مع الجهات المعنية لمتابعة الشكاوى الواردة وحلها فورا.