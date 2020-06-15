محافظ الدقهلية: 309 ألف جنيه مساعدات مالية لـ1000 أسرة أولى بالرعاية

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن توزيع 309 ألف جنيه من برنامج تكافل وكرامة تم توزيعها على مستفيدين جدد بالدقهلية خلال شهر مايو الماضي.

وأكد محافظ الدقهلية فى بيان له، أن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير سبل الرعاية للاسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي.

ووجه محافظ الدقهلية، تحية شكر وتقدير للجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال لمشاركتهم المجتمعية البارزة والتي تميز الدقهلية وتؤكد دائما على عراقتها بأهلها.

ومن جانبه أكد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم توزيع المبلغ المشار إليه بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني .