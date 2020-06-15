محافظ الدقهلية يرفض التصوير خلال تسليمه مساعدات تجهيز لـ4 عرائس

الدقهلية شريف الديب

رفض الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، التصوير صباح اليوم، خلال تسليمه مساعدات تجهيز لأربع عرائس من الأسر الأولى بالرعاية، واكتفى بالتصوير مع مسئولي مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة التنمية البشرية بالمحافظة وجمعية الاورمان، ووجه رسالة شكر وتقدير للمجتمع المدني على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في الدقهلية ولهم جهود ملموسة في التعاون والمشاركة المجتمعية مع الدولة في توفير مشروعات وخدمات للمواطنين.

حضر توزيع المساعدات الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، ومسئولي جمعية الاورمان بالدقهلية.