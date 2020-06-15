اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يتبرع بالبلازما لمساعدة مصابى كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:24 ص
محافظ الدقهلية يتبرع بالبلازما لمساعدة مصابى كورونا الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

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يستعد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، للتبرع بالبلازما الخاصة به، لمساعدة مصابى كورونا على الشفاء، بعد أن من الله عليه بالشفاء من الفيروس، وتحولت نتائج إصابته من إيجابى إلى سلبى.

ويتوجه الدكتور أيمن مختار إلى مركز الدم الإقليمى بميدان الشيخ حسانين بعد ظهر اليوم، للتبرع وتشجيع المتعافين على مساعدة المرضى فى تقديم جزء من العلاج، بالتبرع بالبلازما.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار أصيب بكورونا الشهر الماضى بعد أن ظهرت عليه الأعراض عقب عودته من القاهرة خلال زيارته لوزير الرى، وكشفت نتائج المخالطين له بإصابة زوجته، وتم عمل حجر منزلى له، وتلقى العلاج داخل الاستراحة الخاصة به، حتى أظهرت نتائج التحليل سلبية الإصابة.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقد اجتماعا مع مديرى الإدارات والمستشفيات لتناول سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين باعتبارها من أهم مراحل العلاج وترسم صورة إيجابية عن المؤسسة، مشيرا إلى أن الدقهلية عاصمة الطب ونتمنى أن تظل هكذا دائما.

وأوضح مختار أن الدقهلية من أولى محافظات مصر فى تطبيق خدمة توصيل أدوية علاج فيروس كورونا للمنازل وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة مؤكدا على ثقته التامة فى كوادر مديرية الصحة والاطقم الطبية العاملة وجهودهم المتميزة.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة تعظيم الإيجابيات فى القطاع الصحى وحسن توزيع المستلزمات والأدوات على جميع مستشفيات المحافظة بما يضمن توفير الخدمة الطبية اللائقة فيها جميعا.

وأكد محافظ الدقهلية استعداده الكامل لتوفير أوجه الدعم اللازمة للكوادر الطبية والمستلزمات الطبية، ووجه لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتطبيق الجاد لارتداء الكمامات من قبل المواطنين.


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