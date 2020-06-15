محافظ الدقهلية: وزيرة الصحة وعدتنى بتوفير جهاز لفصل البلازما الأسبوع المقبل

وأكد مختار، أنه سوف يتواصل مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتوفير جهاز لفصل البلازما بالدقهلية، لاستقبال المتبرعين داخل المحافظة، وإجراء عمليات الفصل على أسرع وقت لمساعدة مرضي فيروس كورونا.

كما طالب مختار من جميع المتعافين بالتبرع بالبلازما الخاصة بهم، لمساعدة المصابين لحين العبور من تلك الازمة العالمية التى اجتاحت العالم كله، وقال، كنت أول المتبرعين بالبلازما فى محافظة الدقهلية لتشجيع الشباب على ذلك والمتعافين.

وأكد"مختار"، أن الدولة تصطف من أجل المواطن والخروج من الازمة ومحاولة توفير جميع الأدوية التى تساهم فى شفاء المواطنين، وقدم الشكر إلى المجتمع المدني وما يقدمه خلال الازمة، وأكد على أنه كان له دور كبير وفعال فى هذة الازمة، وقال انه تم فتح 28 مستشفي بالدقهلية، من اجل استقبال المصابين، وتقديم العلاج لهم، وقال اتمني الشفاء لجميع المصابين .

وعلي الجانب الآخر، أعلن مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، أنه سوف يتم توفير جهاز لفصل البلازما لمحافظة الدقهلية، خلال الأسبوع القادم، وأن توجه الوزيرة هو توفير جهاز لكل محافظة، وهو ما سوف يتم خلال الفترة القادمة.