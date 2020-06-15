محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة لإخلاء سوق الجمعة من الباعة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قاد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، حملة مكبرة، يرافقه اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، وجمع كبير من القيادات التنفيذية والأمنية، وبالتعاون والتنسيق التام فيما بين المحافظة بكامل أجهزتها وقيادات ورجال الأمن ورئاسة مجلس المدينة ورؤساء الأحياء في ساعات متاخرة من مساء أمس، لإخلاء سوق الجمعة القديم وخاصة المدخل الرئيسى للسوق ومحيط السكة الحديد وتقاطع شارعى الثلاثينى مع السكة الحديد ومنطقة السلم وكوبرى عبور المشاة، وإخلاء تلك المنطقة تمامًا من جميع الفراشات العشوائية وباعة الخضر والفاكهة، وإعادة فتح الشارع الرئيسى بالسوق، بعد أن ظلت تلك المنطقة تعانى لعشرات السنيين من العشوائية والتلوث البيئى والازدحام وكانت تؤرق شعب الإسماعيلية لسنوات طويلة.

ويأتى هذا تزامنًا مع ما تم تنفيذه من خطة تطوير منطقة السوق بالكامل بالتعاون بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، وبعد أن تم الانتهاء من تطوير السوق بالكامل وبناء محلات جديدة ومتطورة ومجموعة كبيرة من الفروشات، فضلًا عما يجرى تنفيذه من أعمال المرحلة الثالثة لتطوير السوق وتزويدها بكافة المرافق الأساسية والخدمات ليكون سوقًا حضاريًا يليق بالمظهر المالى للمحافظة.

هذا وقد سبق أن تم حصر جميع أصحاب الفروشات الباعة المقيمين بالسوق منذ سنوات، وذلك استعدادًا لبدء تسليمهم المحلات الجديدة والفروشات المتطورة.

ومن المقرر أن يتم رفع كفاءة وتطوير الشارع الرئيسى بمنتصف السوق، والذى تم إعادة فتحه من جديد، لتيسير وتسهيل حركة مرور المركبات بهذا الشارع بطوله بالكامل.