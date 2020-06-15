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محافظ أسيوط يوقع عقود تطوير البنية الأساسية بـ 4 مراكز بـ 55 مليون جنيه

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:33 م
محافظ أسيوط يوقع عقود تطوير البنية الأساسية بـ 4 مراكز بـ 55 مليون جنيه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط ضحا صالح

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وقع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الاثنين 3 عقود لتطوير البنية الأساسية بـ 4 مراكز ضمن اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل والمخصص لها 55 مليون جنيه لمكون البنية الأساسية والممولة من الاتحاد الأوروبى تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر توقيع العقود اللواء دكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة ورميح عبدالحسيب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمشرف على وحدة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة والمهندسة فيفى شوقى مدير مديرية الطرق بالمحافظة ومدحت القاضى رئيس مركز ومدينة ديروط والعميد مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البدارى وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس عماد عزيز رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال محافظ أسيوط إن اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية يتم تنفيذها من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل ومعالجة تدهور الظروف المعيشية فى المناطق المستهدفة المصدرة للهجرة من خلال إيجاد فرص عمل وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل وتحسين وتمكين الفئات المستهدفة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات المحلية لافتًا إلى أن التمويل المخصص لمحافظة أسيوط 55 مليون جنيه لمكون البنية الأساسية فقط ويتم تنفيذه بمراكز ديروط وأسيوط وأبنوب والبدارى فى قطاعات الأبنية التعليمية والرصف ومياه الشرب والصرف الصحى فضلًا عن تكاسى الترع والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بقرى تلك المراكز لتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية مصدرًا تعليماته لرؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لأعمال التنفيذ ونهو المشروعات فى مواعيدها المحددة.

وأشار رميح عبدالحسيب إلى أن الاتفاقية يتم تنفيذها بالمحافظة من خلال 3 مكونات رئيسية منها مكون البنية الأساسية وبتكلفة 55 مليون جنيه ومكون التنمية المجتمعية بتكلفة 35 مليون جنيه ومكون تحسين فرص التشغيل بتكلفة 17 مليون جنيه وذلك بإجمالى تمويل مخصص لمحافظة أسيوط قدره 107 مليون جنيه منحة من الاتحاد الأوروبى بإجمالى 86 ألف و367 فرصة عمل لافتًا إلى أن مكون البنية الأساسية يتضمن المشروعات الفرعية للبنية التحتية المجتمعية كثيفة العمالة فى مجال إحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب وتغطية وتكسية الترع الصغيرة ورصف وحماية جسور الطرق الريفية وترميم وصيانة مبانى الخدمات العامة كما أن مكون التنمية المجتمعية يهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتى للفئات المستهدفة وتحسين وتمكين تلك الفئات بالمجتمعات المحلية فى تنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية وتوفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل وخاصة الشباب فى المراكز المستهدفة وذلك من خلال دعم الرعاية الصحية الوقائية ورفع المستوى البيئى ويشمل أنشطة جمع القمامة ومبادرات التوعية وأنشطة تطوير القرى وفتح فصول محو الأمية وزيارات منزلية وتشغيل فصول الحضانات بالإضافة إلى مكون تحسين فرص التشغيل للمساهمة فى توفير فرص عمل دائمة من خلال مشروعات التشغيل لدى الغير وتيسير فرص التشغيل الذاتي.

 

محافظ أسيوط يوقع عقود تطوير البنية الأساسية بـ 4 مراكز (6)
محافظ أسيوط يوقع عقود تطوير البنية الأساسية بـ 4 مراكز 

 

محافظ أسيوط يوقع عقود تطوير البنية الأساسية بـ 4 مراكز (10)
محافظ أسيوط يوقع عقود تطوير البنية الأساسية بـ 4 مراكز

 

 


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أخبار مصرية

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