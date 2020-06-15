محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية وتطهير ونظافة الشوارع

أسيوط ضحا صالح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مخازن الأدوية الرئيسية بمديرية الصحة للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة فضلًا عن التأكد من توافر جميع الأدوية الطبية والمستلزمات والمهمات الطبية وكمياتها.

وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توفر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الإحتياجات اللازمة بمتشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتورة راندا رفعت مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية والدكتور أحمد مرعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مخازن الأدوية الرئيسية بجوار مستشفى الرمد وتفقد غرف تخزين الأدوية بأنواعها وخاصة الأدوية المستخدمة في شنط العلاج الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة وتابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية وكلف لجنة التفتيش والمتابعة بعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكافة القرى والمراكز.

واستكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد مخزن الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية الاقليمي بحي غرب أسيوط وتفقد أقسام المخزن وشاهد أنواع المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها بكميات لسد الاحتياجات المحلية وتوافر كميات احتياطية منها كما تفقد مخازن الأجهزة الطبية والمهمات والمستلزمات الخاصة بجميع المستشفيات وتابع نسب التوزيع والاحتياجات مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المهنية والأمن بجميع المخازن لحمايتها من الأخطار.

وأشار المحافظ إلى إنه تم تشكيل لجان متابعة تضم في عضويتها مسئولي التفتيش والمتابعة والتفتيش الصيدلي والتنفيذيين والمتخصصين للمتابعة والمرور اليومي على المستشفيات ومخازن الأدوية للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة انتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل بالمستشفيات وتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفيات وسرعة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا وعمل الاجراءات اللازمة لهم وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 .

كما ترأس محافظ أسيوط حملة مكبرة لتنفيذ أعمال تطهير ورش ونظافة بعض شوارع وميادين حي شرق وغرب مدينة أسيوط بمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وذلك خلال وقت الحظر بالفترة المسائية ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والمرافق العامة بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية .

جاء ذلك بمشاركة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة ومحمد بشير رئيس حى غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة.

انطلقت الحملة من ميدان أسماء الله الحسنى واستهدفت تطهير شارع الأزهر وميدان أسماء الله الحسنى بالكامل وكوبرى فيصل وميدان عمر مكرم وبعض شوارع حي غرب وميدان المحطة كما استهدفت الحملة رفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين بحي شرق وغرب مدينة أسيوط بالإضافة إلى مصاحبة سيارات الكنس الآلي لأعمال النظافة وسيارات كنس وشفط الأتربة التي تم الاستعانة بها ضمن وحدة النظافة بالمراكز والأحياء.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار أعمال التطهير والنظافة بجميع المراكز والأحياء ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالإستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الانقاذ السريع مشددًا على استكمال الحملات جهودها في التعقيم والتطهير بصفة يومية ومواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع فضلَا عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي وسيارات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والتي تم تدعيم منظومة النظافة بها بالمراكز والاحياء مشيرًا إلى ضرورة استغلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف كافة المنشأت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل والاهتمام بأعمال النظافة فضلاً عن تطهير كافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد ومكاينات صرف آلي بالاضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار فب توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) بالاضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



محافظ أسيوط يترأس أعمال التطهير بشوارع حى شرق وغرب



محافظ أسيوط يترأس أعمال التطهير بشوارع حى شرق وغرب



محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية



محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية



محافظ أسيوط يتفقد مخازن الأدوية