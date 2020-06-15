محافظ أسوان: إزالة 50 حالة تعدى على أملاك الدولة

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن نتائج الحملات المكبرة بجميع المراكز والمدن أسفرت اليوم عن إزالة 50 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة إجمالية 52 ألف و 512 م2.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى أن حملات الإزالة المختلفة نجحت فى إزالة 606 حالة تعدى تمت فى فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن منها 526 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 433 ألف و 583 م2 ، بجانب 80 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة تقريبية 206 فدان.

وأوضح اللواء عطية، بأنه بالتوازى مع ذلك تم إزالة 103 حالة تعدى على أراضى بناء تمت قبل بداية فترة الحظر بمساحة 61 ألف و 179 م2 ، علاوة على إزالة 183 حالة تعدى على أراضى زراعية أملاك خاصة بمساحة 26 فدان و14 قيراط و 10 أسهم .

يأتى ذلك إستكمالاً لسلسلة الحملات المكبرة التى تشنها الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة أسوان لإزالة مختلف التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الشعب والدولة ، بجانب التعامل الصارم مع المتعدين لسرعة توقيع العقوبات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.