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محافظة قنا: لجان عمل لمتابعة المستشفيات المخصصة لعزل مصابى كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:56 م
محافظة قنا: لجان عمل لمتابعة المستشفيات المخصصة لعزل مصابى كورونا محافظة قنا لجان عمل لمتابعة المستشفيات المخصصة للعزل
قنا - وائل محمد

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أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات المخصصة لعزل مصابى فيروس كورونا، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وقدم المحافظ شكره وتقديره للفرق الطبية والإدارية داخل المستشفيات، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى المترددين على المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير كل الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أوضح كمال شلبى سكرتير عام المحافظة أن اللجنة قامت اليوم بالمرور على مستشفى قفط التعليمى وتفقدت النظافة العامة داخل المستشفى والصيدلية والمخازن وتوافر المستلزمات الطبية الوقائية، والتأكيد على الالتزام بكل القرارات لحماية المرضى والأطباء وهيئة التمريض.

وفى سياق آخر أعلنت مديرية الصحة بمحافظة قنا منذ يومين تعافى وخروج 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم بمستشفى قنا العام طبقا للبروتوكول العلاجى لوزارة الصحة.

وأشاد محافظ قنا بالدور الكبير والمجهود المستمر للأطقم الطبية بمحافظة قنا لتقديم أفضل رعاية للمصابين بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات العزل بالمحافظة، مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وعبر المتعافون عن خالص شكرهم للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى على كل ما قدموه لهم من جهد ورعاية خلال فترة إقامتهم بالمستشفى، فيما أشار الدكتور محمد الديب مدير المستشفى إلى أن إجمالى عدد حالات التعافى والخروج بلغت 10 حالات منذ تحويل المستشفى الشهر الماضى إلى مستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا من خلال اللجنة المُشكلة للمرور علي المستشفيات ومتابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة، مشيرا إلى استمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لتلقى الشكاوى والاستفسارات والإبلاغ عن حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد على مدار 24 ساعة.

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محافظة قنا

مستشفيات العزل

اخبار محافظة قنا

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