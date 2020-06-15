اليوم السابع
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محاضرة لوعاظ الصومال بعنوان "ضوابط الخطاب الدينى المعاصر" بمنظمة خريجى الأزهر

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:51 م
محاضرة لوعاظ الصومال بعنوان "ضوابط الخطاب الدينى المعاصر" بمنظمة خريجى الأزهر جانب من المحاضرة
كتب لؤى على

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ألقى الدكتور رمضان حسان، الأستاذ بجامعة الأزهر محاضرة لعلماء ووعاظ دولة الصومال ضمن دورتهم التدريبية التى تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" تحدث خلالها عن أهم ضوابط التجديد في الخطاب الديني المعاصر قائلًا :"إن مراعاة التخصص من أهم الوسائل التى تساعد على الفهم الصحيح لمقاصد الشرع الحنيف، وأن الذى يتصدى للفتوى لابد أن يكون من أهل العلم المتخصصين وإلا تحول الأمر من الإجتهاد إلى الفوضى". 
 
كما أشار إلي أهمية تجرد العالم من الهوي وإستشهد بقول الإمام الشافعي - رضي الله عنه :" ماجادلت أحدًا إلا دعوت الله أن يجري الحق علي قلبه ولسانه فإن كان الحق معي إتبعني وإن كان الحق معه إتبعته ".
 
وقال: "إن الإعتصام بالأصول والثوابت والإعتراف بقصور العقل البشري وتفاوت مداركه لأنه محدود بإطار الزمان والمكان  ومكتسابته المعرفية ،وأن يكون القصد من التجديد هو الإصلاح" .
 
كما وضح المقاصد المقترحه للخطاب الديني في عصرنا الحالي وتأتي في مقدمتها ترسيخ القيم الأخلاقية والسلوكية ، والعناية بترسيخ الإنتماء الوطني ، وإحترام ثقافة الآخر ، والعناية بكليات الدين ومقاصده ،وترتيب الأولويات إلي جانب العناية بدور العقل وأهمية العلم ، والعناية بالحديث عن المستقبل ، وحسن المعاملة مع غير المسلم ، وأن يجمع الخطاب بين الترغيب والترهيب ، وأن يعمل علي تعميق المشترك الإنساني بين بني البشر .
 
وفي نهاية المحاضرة أجري المتدربون حوارًا أجاب من خلاله الدكتور رمضان حسان عن أسئلتهم  واستفساراتهم .

الازهر الشريف

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الصومال

اخبار مصر

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