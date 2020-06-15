اليوم السابع
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مجلس مدينة سفاجا يجرى عملية تعقيم وتطهير للإدارات الشرطية.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 12:52 م
مجلس مدينة سفاجا يجرى عملية تعقيم وتطهير للإدارات الشرطية.. صور عملية تعقيم وتطهير للإدارات الشرطية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قام مجلس مدينة سفاجا بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى بسفاجا، بعمليات رش وتعقيم للإدارات الشرطية بمدينة سفاجا، حيث قام الطب البيطرى بسفاجا بتعقيم قسم شرطة سفاجا، وإدارة الأحوال المدنية والحماية المدنية .   
 

وأكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المدينة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات الحكومية .

 
وأوضحت رئيس مدينة سفاجا، أن إدارة الطب البيطري بسفاجا تمكنت من تطهير ميناء سفاجا وقسم شرطة سفاجا والسجن والأحوال المدنية واستراحات الشرطة والمكاتب. 
 
وأضافت أن إدارات الوحدة المحلية بالمدينة تقوم يومياً بعدة حملات مكثفة ومكبرة بالتنسيق مع إدارات" البيئة والمتابعة الميدانية والنظافة والحملة الميكانيكية"  للرش والتعقيم في أماكن ظهور الاصابات على مستوى المدينة في إطار تطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
 
وأسفرت الحملات عن رش وتعقيم وتطهير عدة مناطق ومنشآت حكومية وخدمية وصحية والطرق الرئيسية والفرعية والتجمعات السكنية منها منطقة سفاجا البلد.
 
عملية تعقيم وتطهير للإدارات الشرطية (1)
 

عملية تعقيم وتطهير للإدارات الشرطية (2)
 

عملية تعقيم وتطهير للإدارات الشرطية (3)
 

عملية تعقيم وتطهير للإدارات الشرطية (4)
 
عملية تعقيم وتطهير للإدارات الشرطية (5)
 
 

 


البحر الاحمر

سفاجا

تعقيم الادارات الشرطية

اخبار مصر

الطب البيطري

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