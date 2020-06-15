مجلس مدينة سفاجا يجرى عملية تعقيم وتطهير للإدارات الشرطية.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

قام مجلس مدينة سفاجا بالتنسيق مع إدارة الطب البيطرى بسفاجا، بعمليات رش وتعقيم للإدارات الشرطية بمدينة سفاجا، حيث قام الطب البيطرى بسفاجا بتعقيم قسم شرطة سفاجا، وإدارة الأحوال المدنية والحماية المدنية .

وأكدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، على استمرار عمل الحملات اليومية التى تنفذها المدينة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة بامتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات الحكومية .