مجلس مدينة رفح يعلن صرف تعويضات لدفعة جديدة من المواطنين

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اليوم مجلس مدينة رفح بشمال سيناء ، أسماء 30 شخصا تقرر صرف تعويضات لهم ، مضيف أن أصحاب هذه الاسماء من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة وتم الدفع المبالغ الخاصة بهم الاثنين الموافق15/6/2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف يوم الثلاثاء الموافق 16/6/2020.

وسبق وأعلن الاربعاء الماضى مجلس مدينة رفح بشمال سيناء ، اعتماد قائمة أسماء لمستحقي صرف تعويضات وعددهم 30 شخصا من اهالى مركز رفح ،ونشر مجلس المدينة قائمة بأسماء مستحقى التعويضات موضحًا فيها بيانات الأسم ورقم الحصر ، والمبلغ المقرر صرفه .

وأوضح مجلس المدينة ، أن هذه الأسماء من المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة ، وتم دفع المبالغ الخاصة بهم الموافق10/6/2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف يوم الخميس الموافق 11/6/2020.

ونبه العميد مصطفى محمد مصطفى ،رئيس مجلس مدينة ، الأهالى مواطنى رفح بعدم التعامل مع أى شخص وسيط لصرف التعويض الخاص بهم والتعامل مباشرة مع مجلس المدينة .

كنت اعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء ، قائمة بأسماء من تقرر صرف تعويضات لهم ضمت 30 مستفيدا من سكان مدينة رفح وتم الدفع الموافق7/6/2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف الموافق 8/6/2020.