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مجلس مدينة رفح يعلن صرف تعويضات لدفعة جديدة من المواطنين

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:03 ص
مجلس مدينة رفح يعلن صرف تعويضات لدفعة جديدة من المواطنين محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اليوم مجلس مدينة رفح بشمال سيناء ، أسماء 30  شخصا تقرر صرف تعويضات لهم ، مضيف أن أصحاب هذه  الاسماء من المستحقين عن تعويضات  منازلهم بالمنطقة العازلة وتم الدفع  المبالغ الخاصة بهم الاثنين الموافق15/6/2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف يوم الثلاثاء الموافق  16/6/2020.

 

وسبق وأعلن الاربعاء الماضى  مجلس مدينة رفح بشمال سيناء ، اعتماد قائمة أسماء لمستحقي صرف تعويضات وعددهم 30 شخصا من اهالى مركز رفح ،ونشر مجلس المدينة قائمة بأسماء مستحقى التعويضات موضحًا فيها بيانات الأسم ورقم الحصر ، والمبلغ المقرر صرفه .

 

وأوضح مجلس المدينة ، أن هذه  الأسماء من المستحقين عن تعويضات  منازلهم بالمنطقة العازلة ، وتم دفع  المبالغ الخاصة بهم الموافق10/6/2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف يوم الخميس الموافق  11/6/2020.

 

ونبه العميد مصطفى محمد مصطفى ،رئيس مجلس مدينة ، الأهالى مواطنى رفح بعدم التعامل مع أى شخص وسيط لصرف التعويض الخاص بهم والتعامل مباشرة مع مجلس المدينة .

 

كنت اعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء ،  قائمة بأسماء من تقرر صرف تعويضات لهم ضمت 30 مستفيدا من سكان مدينة رفح  وتم الدفع الموافق7/6/2020 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف الموافق  8/6/2020.


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