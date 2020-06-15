أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة عن عقد جلسة عاجلة بعد غد الاربعاء 17 يونيو لبحث قضية العنصرية وانتهاكات حقوق الانسان والممارسات التى تقوم بها الشرطة ضد المتظاهرين على خلفية مقتل المواطن الامريكى جورج فلويد بالولايات المتحدة الامريكية، جاء ذلك فى بيان للمجلس اليوم الاثنين في جنيف.
قرار المجلس يأتى استجابة لطلب تقدمت به المجموعة الافريقية فى الاسبوع الماضى ودعت الى بحث ماوصفته بالعنصرية اللمنهجة والسلوك الوحشى وانتهاكات حقوق الانسان خلال الاحتجاجات الاخيرة على مقتل فلويد وقالت ان قضية المواطن الامريكى والاحتجاجات التى شهدتها معظم عواصم العالم وجهت النظر نحو العنصرية التى يواجهها المواطنون من اصل افريقى واشار خطاب المجوعة الافريقية الى ان مقتل فلويد لم يكن حادثا منعزلا ضد مواطنين من اصل افريقى غير مسلحين ولكنه يعكس عنف الشرطة غير المسيطر عليه .
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