قرار المجلس يأتى استجابة لطلب تقدمت به المجموعة الافريقية فى الاسبوع الماضى ودعت الى بحث ماوصفته بالعنصرية اللمنهجة والسلوك الوحشى وانتهاكات حقوق الانسان خلال الاحتجاجات الاخيرة على مقتل فلويد وقالت ان قضية المواطن الامريكى والاحتجاجات التى شهدتها معظم عواصم العالم وجهت النظر نحو العنصرية التى يواجهها المواطنون من اصل افريقى واشار خطاب المجوعة الافريقية الى ان مقتل فلويد لم يكن حادثا منعزلا ضد مواطنين من اصل افريقى غير مسلحين ولكنه يعكس عنف الشرطة غير المسيطر عليه .