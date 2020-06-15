مجلس الشيوخ الألمانى يبحث استقبال 300 لاجئ من اليونان

كتبت: هناء أبو العز

يبحث مجلس الشيوخ في ألمانيا، قبول 300 طالب لجوء في العاصمة بحلول يونيو من العام المقبل، بالاتفاق مع وزير الداخلية الاتحادي هورست سيهوفر، وذلك بعد أسابيع من النزاع حول قبول اللاجئين من مخيمات الأحياء الفقيرة اليونانية، وتعتمد الخطة على "الظروف الإنسانية المهجورة"، وخاصة في مخيم موريا في ليسبوس، والذى تم تصميمه مرة واحدة لـ 3000 شخص، ويعيش فيه الآن أكثر من 20000 شخص.

وأدت المبادرات على مستوى أوروبا لاستقبال اللاجئين من المخيمات في جزر شرق بحر إيجة ، على الرغم من أزمة الإكليل أو بسببها ، إلى نتائج بطيئة للغاية، ووصل حتى الآن 47 طفلاً لاجئاً فقط إلى ألمانيا ، ثمانية منهم دخلوا برلين في مايو.

وكانت هناك مناقشات شرسة بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، حزب الخضر واليسار حول موضوع أمر قبول الدولة ، وفي نهاية مارس ، أعلن السيناتور القاضي ديرك بهرندت (الخضر) في مقابلة مع تاج شبيجل أنه يريد أن يأخذ ما يصل إلى 1500 لاجئ من الجزر اليونانية في برلين ، وهو "التزام إنساني" ، كما قال في ذلك الوقت.

وينص مشروع أمر قبول الولاية الآن على أن الوضع في معسكر موريا قد ساء ، على الأقل بسبب انتشار فيروس كورونا، وهناك حاجة ماسة إلى برنامج قبول منفصل بالاتفاق مع وزارة الداخلية الاتحادية.

ومن بين أمور أخرى ، يتم قبول الأطفال غير المصحوبين وفقًا للخطط ، وستتم عملية اختيار المستفيدين من قبل إدارة التعليم بمجلس الشيوخ ، بقيادة سياسية الحزب الديمقراطي الاجتماعي ساندرا شيريس ، وإدارة التكامل والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس الشيوخ ، برئاسة إلكه بريتنباخ (يسار) ، بحلول نهاية يوليو،وسيتم تضمين المفوضية والسلطات اليونانية والأطباء المحليين.