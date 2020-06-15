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مجلس التعاون: اعتداءات الحوثى تستهدف أمن كافة دول الخليج واستقرارها

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:59 م
مجلس التعاون: اعتداءات الحوثى تستهدف أمن كافة دول الخليج واستقرارها جرائم الحوثيين - أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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أكد مجلس التعاون الخليجى، أن اعتداءات الحوثي تستهدف أمن كافة دول الخليج واستقرارها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وقال التحالف العربى، سنتخذ إجراءات صارمة لوقف انتهاكات الميليشيات الحوثية، مؤكدا ان هذه المليشيات تحاول استهداف المدنيين بطريقة متعمدة.

وكان المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العقيد الركن / تركى المالكى، بأنه وامتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (نجران) بعدد من الطائرات بدون طيار فى والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (خميس مشيط) بطائرتين بدون طيار فى ، فقد تمكنت القوات المشتركة، صباح اليوم السبت، من اعتراض وتدمير صاروخ بالستى اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعده) باتجاه مدينة (نجران) فى محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بمدينة (نجران )، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي.
 
ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح العقيد المالكى استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية فى استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولى الإنسانى بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التى تم إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التى تم اعتراضها ولله الحمد (312) صاروخاً بالستياً.

التحالف العربى

مجلس التعاون

اليمن

السعودية

الحوثيين

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