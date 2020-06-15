اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 06:10 ص
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مباحث التموين بسوهاج تحبط عملية بيع 4 أطنان و950 كيلو دقيق مدعم بالسوق بالسوداء

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:46 ص
مباحث التموين بسوهاج تحبط عملية بيع 4 أطنان و950 كيلو دقيق مدعم بالسوق بالسوداء دقيق مدعم
سوهاج محمود مقبول

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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن حملة تموينية مكبرة برئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، وذلك فـي إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة الجرائم التموينية وتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودى الدخل.

وقد أسفرت عن ضبط  50 قضية تموينية من بينها ضبط حازم ج م ا  38 سنة مدير مسئول مستودع دقيق ويقيم دائرة مركز البلينا لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم الخاص بالمخابز البلدية لبيعها في السوق السوداء تم ضبط " 4 " طن ، " 950 " كيلو جرام دقيق بلدي مدعم.

كما تم ضبط " 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات  و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 8 " قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"5 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و"4" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز  و"4" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"3" قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش و" 4 " قضية غلق المخبز أثناء مواعيد العمل وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــة.

 


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