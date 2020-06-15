اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 06:50 م
خالد صلاح
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ماليزيا تلغى إلزام الدبلوماسيين الأجانب بالحجر الصحى الإجبارى

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:41 م
ماليزيا تلغى إلزام الدبلوماسيين الأجانب بالحجر الصحى الإجبارى كورونا فى ماليزيا - أرشيفية

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أعلنت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم /الاثنين/، أن الحكومة لم تعد تلزم الدبلوماسيين الأجانب بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً في مراكز الحجر الإجباري، ولكن ألزمتهم بإجراء اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل «بي سي آر» في بلدهم، وتقديم جميع الوثائق ذات الصلة عند نقطة دخول الدولة فور الوصول إلى ماليزيا.
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، بأن الوزارة أعلنت ذلك رداً على تقرير بأنباء عن المشاكل التي يواجهها الدبلوماسيون الأجانب العائدون إلى ماليزيا عند الوصول.
وذكرت الوكالة أنه مع رفع إلزامية الحجر الصحي في مراكز الحجر الإجباري هذا، فقد ألزمت الحكومة الماليزية كل الأشخاص العائدين من الخارج إلى ماليزيا بتحميل تطبيق «MySejahtera»، مما يسهل عمل وزارة الصحة في متابعة الأحوال الصحية لشخص ومدى التزامه بالتعليمات الصحية، بحسب البيان


ماليزيا

كورونا

فيروس كورونا

كورونا فى ماليزيا

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