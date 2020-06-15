ماليزيا تسجل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رويترز

أعلنت ماليزيا اليوم الاثنين تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 8494.

ولم تسجل وزارة الصحة أي وفيات جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات عند 121.

وكانت قد قالت ماليزيا، إنها قررت منع مواطنيها من أداء الحج هذا العام بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد مقتدية في ذلك بإندونيسيا التي يغلب المسلمون على سكانها.