اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 09:51 ص
خالد صلاح
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مؤسسة الحبوب السعودية تشترى 1.08 مليون طن من الشعير

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:08 ص
مؤسسة الحبوب السعودية تشترى 1.08 مليون طن من الشعير علف الشعير
رويترز

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قال المشتري الحكومي السعودي المؤسسة العامة للحبوب اليوم الاثنين، إنه اشترى 1.08 مليون طن من علف الشعير في أحدث مناقصة عالمية يطرحها. وأوضحت المؤسسة أن متوسط سعر شراء الشعير بلغ 198.81 دولار للطن.

يمكن توريد الحبوب من أستراليا والاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأمريكا الجنوبية والشمالية عدا كندا، وللبائع الخيار.

وكانت قد قالت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، وهي المشتري الحكومي الرئيسي للقمح، إنها طرحت مناقصة دولية لشراء نحو 960 ألف طن من علف الشعير.

وقال متعاملون إن من المعتقد أن الشعير مطلوب للوصول إلى السعودية خلال أغسطس وسبتمبر .

 


السعودية

علف الشعير

استراليا

الاتحاد الاوروبى

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