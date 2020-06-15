مؤسسة الحبوب السعودية تشترى 1.08 مليون طن من الشعير

رويترز

قال المشتري الحكومي السعودي المؤسسة العامة للحبوب اليوم الاثنين، إنه اشترى 1.08 مليون طن من علف الشعير في أحدث مناقصة عالمية يطرحها. وأوضحت المؤسسة أن متوسط سعر شراء الشعير بلغ 198.81 دولار للطن.

يمكن توريد الحبوب من أستراليا والاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأمريكا الجنوبية والشمالية عدا كندا، وللبائع الخيار.

وكانت قد قالت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، وهي المشتري الحكومي الرئيسي للقمح، إنها طرحت مناقصة دولية لشراء نحو 960 ألف طن من علف الشعير.