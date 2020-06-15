اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 07:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لو مش عشان مناعتك يبقى عشان بشرتك.. اعرفى الزنك بيعمل ايه فى الجلد

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:00 ص
لو مش عشان مناعتك يبقى عشان بشرتك.. اعرفى الزنك بيعمل ايه فى الجلد البشرة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

الزنك هو الفيتامين الذى يسعى الجميع للحصول عليه فى الوقت الحالى، حيث يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تقوية المناعة والوقاية من فيروس كورونا ، ولكن ليس دوره هو رفع المناعة فقط كما يعتقد الكثيرون ولكن للزنك دور كبير فى تعزيز صحة البشرة وحمايتها من التلف .

وحسب ما ذكره موقع  health يحتاج جسمك إلى جرعة يومية من الفيتامينات المناسبة وبعض المعادن، ويعتبر الزنك هو أحد تلك المعادن المهمة ، والذي يؤثر على مجموعة متنوعة من العمليات الفسيولوجية .

الزنك يساعد على إصلاح الأنسجة التالفة وشفاء الجروح ، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الزنك قد يكون فعالًا بشكل خاص في علاج التهيج والإصابات الموضعية ، مثل حب الشباب ، وتقرحات الجلد والجروح الطفيفة ، من خلال مساعدة الخلايا على التجدد.

حيث أظهر استخدام الزنك موضعياً وتناوله عن طريق الفم منع وتخفيف الالتهاب والندبات المصاحبة لحب الشباب،  فقد يساعد الزنك في التخلص من الزيوت التى ينتجها الجلد وعلاج مشاكل البشرة، قد يساعد الزنك  ايضا على علاج التهابات وطفح الحفاضات .

من الاستخدامات المهمة للزنك حماية الجلد من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، سواء أدركت ذلك أم لا ، فقد تكون بالفعل تستخدم الزنك للوقاية من سرطان الجلد في كل مرة تضع كريم الحماية من الشمس المفضل لديك ؛ تحتوي العديد من واقيات الشمس التي توفر حماية واسعة من الأشعة فوق البنفسجية على أكسيد الزنك، بدأ الباحثون مؤخرًا في إجراء المزيد من التحقيقات حول الفوائد المضادة للسرطان من الزنك من خلال النظر في الكيفية التي قد يساعد بها في منع تكرار الإصابة بسرطان الجلد .

قد يساعد  الزنك في علاج العديد من الأمراض الجلدية الأخرى ، بما في ذلك الأكزيما والصدفية والحروق والدمامل وتقرحات الساق ، على الرغم من الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث ، يبدو من الواضح أن الزنك يعطي العديد من الفوائد الصحية المحتملة لك ولجلدك. على الأقل ، للزنك آثار إيجابية في شفاء الأنسجة وهو ضروري لنمو الخلايا وتجديدها بانتظام.

 

 


الزنك

البشرة

تجاعيد

حب الشباب

مناعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج كرامة

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

المالية: بدء صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة اعتبارًا من اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة