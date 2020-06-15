اليوم السابع
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لمرضى كورونا.. ما هو اللاكتوفيرين ومتى يستخدم للعلاج أو الوقاية.. فيديو

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:00 م
لمرضى كورونا.. ما هو اللاكتوفيرين ومتى يستخدم للعلاج أو الوقاية.. فيديو مادة لاكتوفرين ببتوكورل علاج وزارة الصحة
كتبت إيناس البنا

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مع دخول مادة اللاكتوفيرين فى برتوكول وزارة الصحة لعلاج مرضى كوورنا، بدأ الجميع يتجه له لتعزيز جهاز المناعة، ولكن هنا يجب معرفة أنواع اللاكتوفيرين الموجود بالأسواق، وما هى الأنواع التى تستخدم للوقاية والأخرى المستخدمة للعلاج.
 
وفى هذا الإطار يوضح الدكتور باهر السعيد طبيب صيدلى، أن مادة اللاكتوفيرين هو منتج طبيعى توقف نشاط فيروس كورونا وتمنع ارتباط الفيروس بمستقبلات ACE2.
 
 
وأضاف السعيد فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن مادة اللاكتوفيرين لا تستخدم لعلاج فيرس كورونا فقط، ولكن تعطى حماية ضده من خلال زيادة المناعة بصورة كبيرة، كما أنه مضاد للالتهاب ، ومضاد للأكسدة ، كما  يعمل أيضا على زيادة البكتريا النافعة بالجسم لذا قد يدخل فى علاجات مشاكل الجهاز الهضمى، بالإضافة إلى علاج الأنيميا.
 
ويوجد عشرات الأنواع من اللاكتوفيرين بتركيز 100 ويتم تناوله مرتين يوميا، أما تركيز 200 يتم تناوله مرة واحدة فقط .
 
ولكورسات علاج كورونا يجب أن تكون الدواء الذى يحتوى على مادة اللاكتوفيرين فقط بدون أى عناصر أخرى، ولكن إذا كان مضاف إليه حديد لا يتم إعطاؤه لمريض كورونا تماما، وذلك لارتفاع نسبة الفيريتين لدى المصاب، وهو بروتين يوجد داخل الخلايا، يتحكم في تخزين وإطلاق الحديد، وهو ما يزيد من حالة المرض.
 
ولكن أنواع اللاكتوفيرين المضاف له حديد يمكن استخدامه بأمان فى حالات الوقاية، لأنه يزيد من نسبة الحديد مما يحسن من نسب الحديج وبالتالى يمنع الجسم من التعرض لمضاعفات أو تحمل الفيروس إذا هاجمه.
 

اللاكتوفيرين

برتوكول علاج وزارة الصحة

فيروس كورونا

علاجات فيروس كورونا

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