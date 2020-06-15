اليوم السابع
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لليوم الثانى.. التعليم تستقبل اعتذارات المعلمين عن المشاركة بالثانوية

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:00 ص
لليوم الثانى.. التعليم تستقبل اعتذارات المعلمين عن المشاركة بالثانوية اعتذارات المعلمين
محمود طه حسين

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تواصل لجان الإدارة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لليوم الثانى على التوالى، استقبال اعتذارات المعلمين غير الراغبين فى العمل بامتحانات الثانوية العامة، على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، حيث فتحت أمس الأحد لجان الإدارة أبوابها أمام المعلمين لاستقبال الاعتذارات وحتى غدا الثلاثاء.

 

كما حددت الوزارة مقرات قبول الاعتذارات على مستوى الجمهورية،  للمعلمين المشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019 /2020.

 

وأوضحت الوزارة، أن لجان الإدارة قد بدأت يوم الأربعاء 10 /6 /2020 فى توزيع خطابات الندب للمعلمين  المشاركين فى لجان السير وكذلك المشاركين فى تقدير الدرجات.ذ

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حالات قبول الاعتذارات:

1.    قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

2.    أجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

3.    العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4.    نسبة عجز 5%.

5.    وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد).

6.    وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).

7.    وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

8.    الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9.    ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10.    الحرمان من أعمال  الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

 

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التربية والتعليم

لجان الاعتذارات

اخبار مصر

اخبار مصرية

شروط الاعتذارات

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