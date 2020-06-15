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لقاح الصين يدخل المرحلة الأخيرة ويقترب من مواجهة كورونا.. فيديو

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:00 م
لقاح الصين يدخل المرحلة الأخيرة ويقترب من مواجهة كورونا.. فيديو لقاح CoronaVac
كتبت ـ إيناس البنا

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أعلنت شركة Sinovac Biotech، رائد المنتجات الصيدلانية البيولوجية فى الصين، عن نتائج أولية إيجابية للمرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية للقاح COVID-19 للشركة، المسمى CoronaVac، والذى أظهر ملاءمة للمناعة والسلامة.

 

وقالت شركة Sinovac Biotech الصينية، فى بيان عبر موقعها الرسمى، إن اللقاح التجريبى لفيروس كورونا الذى يتم تجربته الآن آمن وقادر على إثارة استجابة مناعية من التجارب البشرية، مما يشير إلى إمكانية نجاحه ضد الإصابة بالفيروس التاجى الجديد.

 

وفى هذا الفيديو نستعرض معا تفاصيل اللقاح الصينى، وما أعلنت عنه الشركة الصينية.

 


كورونا

الصين

لقاح كورونا

علاج كورونا

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