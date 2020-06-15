اليوم السابع
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"لص غبى" يسرق مركز تسوق وينسى ابنه وراءه فى ألمانيا

الإثنين، 15 يونيو 2020 06:23 ص
"لص غبى" يسرق مركز تسوق وينسى ابنه وراءه فى ألمانيا عناصر من الشرطة الالمانية
كتب وكالات

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تمكنت الشرطة فى ألمانيا، من تعقب لص لم يجتهد كثيراً فى إتقان جريمة سرقة، وألقت القبض عليه بكل سهولة، بعدما نسى ابنه فى مسرح الجريمة، بحسب صحيفة "الرؤية" .

 

وقالت شرطة مدينة باوتسن، إن المشتبه به البالغ من العمر 29 عاماً، هرب من أحد مراكز التسوق، وهو يحمل سلعاً بدون أن يدفع قيمتها، وقد كشف جهاز الإنذار عن مغادرته للمتجر فى محاولة سرقة واضحة.

 

ولكن يبدو أن اللص لم ينتبه إلى دليل مهم ينسف محاولته «الغبية»، فقد ترك ابنه البالغ من العمر 8 سنوات وراءه فى مركز التسوق، وهو ما ساعد الشرطة فى الوصول إليه بكل سهولة.

 

وذكرت الشرطة أن المشتبه به، وهو ألماني، تعرض للسقوط أثناء هروبه السريع من مركز التسوق، ليمضى بقية يومه فى المستشفى، فى انتظار خضوعه للمحاكمة بتهمة السرقة.

 


لص غبى

مركز تسوق

ألمانيا

أخبار ألمانيا

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