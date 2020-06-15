لحظة مقتل جورج فلويد ..فيديو جديد يظهر تجاهل شرطى أمريكى مناشدات المارة

وكالات

نشر محامي أسرة جورج فلويد،، مقطعا مصورا جديدا لجريمة القتل التي تعرض لها فلويد، الرجل الأسود الذى قضى خنقا على يد الشرطى الأبيض ديريك شوفين.

وحسب ما تم نشره عبر موقع TMZ، يظهر الفيديو، الذي وصفه المحامي بن كرمب بـ"الفظيع"، عددا من المارة وهم يتوسلون الشرطي السابق تو تاو للتحرك وإنقاذ الرجل الذي كان ملقى على الأرض عديم الحراك، بعد أن جثا على رقبته الشرطي السابق ديريك تشوفين لقرابة تسع دقائق، رغم توسل فلويد له وشكواه من عدم القدرة على التنفس.

UPDATE: *New* Video Footage of George Floyd’s murder as bystanders shout, “He’s not moving, you’re going to let him kill him.”



This must stop. Please not just accept this as it is. Police brutality needs to stop! #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd



pic.twitter.com/7Jk29zGPxO — Habiba Choudhury #BLM 🌹✌🏽 (@PeopleMvmt) June 14, 2020

الفيديو الجديد أكثر وضوحا من المقاطع التي نشرت سابقا، ويظهر فيه رجل وامرأة يحثان تاو على فحص نبض فلويد، "هل تعتقد أنه بخير؟ تحقق من نبضه!" قال رجل غاضب، فيما يتجادل تاو مع امرأة قريبة.

وتابع الرجل: "لم يتحرك بعد يا أخي". "لم يتحرك مرة واحدة!"، ثم سأل الرجل تاو: "هل ستسمح له بقتل ذلك الرجل أمامك؟"، ولكن تاو لم يستجب لمناشدات المارة بل أصبح سدا منيعا حال بينهم وبين شوفين.

ويسلط المقطع الضوء على مشكلة أساسية في تطبيق القانون وهو أنه لا ينبغي أن يكون للأقدمية مكان عندما يتخطى الضابط الأقدم حدوده بوحشية ويقتل الناس الذين لا يشكلون أي خطر عليه، حسب الموقع.

وبعد المقطع شدد كرومب على أنه "يجب إدانة الضباط الأربعة السابقين بارتكاب هذه الفظائع البشعة! يجب محاسبتهم جميعا".

وقد أثارت الحادثة الشهيرة، صدى واسعا واحتجاجات ضخمة داخل أميركا وفي مختلف أنحاء العالم للتنديد بوحشية الشرطة ضد الملونين، والمطالبة بضرورة إصلاحها.