اليوم السابع
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لجنة الصحة والسلامة المهنية بأسوان تعقم مرفق إدارة الرى بالمحافظة

الإثنين، 15 يونيو 2020 09:47 م
لجنة الصحة والسلامة المهنية بأسوان تعقم مرفق إدارة الرى بالمحافظة تعقيم
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قام مسئولو لجنة الصحة والسلامة المهنية بالإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان باستكمال مجهوداتهم بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة مرافق الإدارة، حيث قام طاقم التعقيم بالإدارة بتعقيم وتطهير مرافق ، المبنى الإداري، الورشة الفنية للمعدات، والسيارات، مبنى المخازن، وقد تم التأكيد على ضرورة إتباع تعليمات وزارة الصحة بشأن ارتداء الكمامات الواقية والقفازات أثناء القيام بأعمال التطهير.

وذلك فى ضوء حرص الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسوان، على استكمال مجهوداتها فى أعمال تطهير وتعقيم المرافق التابعة لها للحفاظ على سلامة وأمن العاملين، بها وفى ظل توجيهات كل من المهندس محمد على الشروني رئيس الإدارة المركزية ،و المهندس محمد عبد الرؤوف على مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية و الرى بمحافظة أسوان.

من ناحية أخرى  قامت إدارة المرسى السياحية الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو بأسوان باعمال الرش والتعقيم لمبنى الوحدة المحلية بادفو  ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار تطوير منظومة النظافة بمدينة ادفو ، قامت منظومة النظافة بالوحدة المحلية بحملة نظافة بقطاعات وسط وجنوب وشمال المدينة، وذلك لتغطية المدينة بأكملها، ورفع جميع المخلفات بالمناطق أولا بأول، ورصد تجمعات القمامة بالشوارع الفرعية والرئيسية، فى ضوء المتابعة اليومية لأعمال النظافة.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية، من خلال الإدارات المختصة، ، بمتابعة رفع المخلفات الشجرية بعدد من الشوارع الداخلية لعدة مناطق بالمدينة، وجاري متابعة كافة الأحياء والشوارع. وتم توزيع  6 عربات لجمع المخلفات بالشوارع خاصة للعمال فى إطار تطوير المنظومة بأحدث أدوات النظافة.


تعقيم

اسوان

كورونا

الاجراءات الاحترازية

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