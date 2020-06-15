اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 06:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة إدارة أزمة كورونا بالسويس: توافر المستلزمات والأدوية بالتأمين الصحى.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:45 م
لجنة إدارة أزمة كورونا بالسويس: توافر المستلزمات والأدوية بالتأمين الصحى.. صور اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس
السويس – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، واللواء حسن التركي، نائب مدير أمن السويس، والدكتور فيصل جودة، مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتورأحمد المليجي، رئيس فرع التأمين الصحي بالسويس والضبع ناشد، مدير الـزمات بالمحافظة جولة تفقدية لمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس لتفقد غرف العزل داخل المستشفى للتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الحالات المشتبه بها لإجراء الكشف والتشخيص، والعزل في حالة الإصابة بالفيروس بعد زيادة السعة الاستيعابية من الأسرة بها .

كما تفقدت اللجنة مخازن مستشفي التأمين الصحى، للتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات الوقاية الخاصة وتوزيعها على الأطباء وهيئات التمرض داخل المستشفى.

رافق السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، في الجولة كلًا الدكتور محمود عبد النبي، مدير مستشفى التأمين الصحي والدكتور محمود فتحي، نائب مدير المستشفى وطاقم الأطباء المكلفين بمتابعة مستشفى العزل ومديري إدارة التمريض والصيدلية.

جاءت الجولة بناءَ على تكليف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، باستمرارعمل اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس بالمرور اليومى، علي مستشفيات السويس، للتأكيد على جدية العمل وتوفيرالعلاج والالتزام بكافة القرارات ومتابعة توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة لجميع العاملين بمستتشفيات السويس في إطار عمل اللجنة الدائمة لإدارة الأزمة بالمحافظة برئاسة محافظ السويس.

(1)
 

 

(2)
 

 

(3)
 
(4)
 

 

(5)
 

 

(6)
 

 

(8)
 

 

(9)
 

 


السويس

اخبار السويس

محافظ السويس

لجنه كورونا بالسويس

مصابى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

رئيس النواب: مصر لن تفرط فى حق أبنائها ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة