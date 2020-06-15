لجنة إدارة أزمة كورونا بالسويس: توافر المستلزمات والأدوية بالتأمين الصحى.. صور

السويس – السيد فلاح

أجرى خالد سعداوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، واللواء حسن التركي، نائب مدير أمن السويس، والدكتور فيصل جودة، مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة، والدكتورأحمد المليجي، رئيس فرع التأمين الصحي بالسويس والضبع ناشد، مدير الـزمات بالمحافظة جولة تفقدية لمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس لتفقد غرف العزل داخل المستشفى للتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الحالات المشتبه بها لإجراء الكشف والتشخيص، والعزل في حالة الإصابة بالفيروس بعد زيادة السعة الاستيعابية من الأسرة بها .

كما تفقدت اللجنة مخازن مستشفي التأمين الصحى، للتأكد من توافر كافة مستلزمات وأدوات الوقاية الخاصة وتوزيعها على الأطباء وهيئات التمرض داخل المستشفى.

رافق السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، في الجولة كلًا الدكتور محمود عبد النبي، مدير مستشفى التأمين الصحي والدكتور محمود فتحي، نائب مدير المستشفى وطاقم الأطباء المكلفين بمتابعة مستشفى العزل ومديري إدارة التمريض والصيدلية.

جاءت الجولة بناءَ على تكليف اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، باستمرارعمل اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا بالسويس بالمرور اليومى، علي مستشفيات السويس، للتأكيد على جدية العمل وتوفيرالعلاج والالتزام بكافة القرارات ومتابعة توافر كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة لجميع العاملين بمستتشفيات السويس في إطار عمل اللجنة الدائمة لإدارة الأزمة بالمحافظة برئاسة محافظ السويس.



