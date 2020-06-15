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كيما: 2 مليار جنيه صادرات الشركة المستهدفة بعد تشغيل المصنع الجديد

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:00 ص
كيما: 2 مليار جنيه صادرات الشركة المستهدفة بعد تشغيل المصنع الجديد مصنع كيما
كتب عبد الحليم سالم

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‏كشفت شركة الصناعات الكيماوية "كيما"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنها تستهدف تحقيق نحو 2 مليار جنيه من صادرات الشركة العام المالى المقبل، وذلك من خلال تصدير 55 ألف طن من سماد نترات الأمونيوم خلال العام المالى المقبل، منها 19 ألف طن من نترات الأمونيوم  إلى الأردن، وعشرة آلاف طن منخفض الكثافة إلى اليونان، و8 آلاف طن إلى السودان، و1000 طن إلى كينيا، و1000 طن إلى عمان، و1000 طن إلى ألبانيا، وبيع 15 ألف طن محليا.

وأوضحت بيانات الشركة أنه ‏بالنسبة لسماد اليوريا فإن الشركة تستهدف بيع نحو 300 ألف طن لعدد من الشركات العالمية المتخصصة فى الصناعة، فيما سيتم طرح كمية 98.1 الف طن للسوق المحلية وفق الأسعار العالمية.

وأوضحت الشركة أنها تستهدف مبيعات إجمالية بقيمة 3.347 مليار جنيه، مقارنة بـ120.848 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الجارى، حيث تأتى الزيادة من إنتاج مصنع كيما 2 الذى تم تشغيله فعليا فيما بلغت صادرات النصف الأول 71.671 مليون جنيه.

يشار إلى أن شركة تكنومينت الإيطالية هى من نفذت مشروع كيما 2، ويجرى التفاوض معها لاستكمال بقية تطوير المصنع القديم بتكلفة تصل لنحو 200 مليون دولار.


شركة كيما

القابضة الكيماوية

تمويل كيما 2

شركة تكنومينت الايطالية

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