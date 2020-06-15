اليوم السابع
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كيف أثرت أزمة كورونا فى سوق العقارات بتركيا؟

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:33 م
كيف أثرت أزمة كورونا فى سوق العقارات بتركيا؟ تركيا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت شبكة سكاى نيوز الإخبارية أن جائحة كورونا ضربت سوق العقارات فى تركيا فى مقتل، ليضيف تفشى الوباء عقبات جديدة أمام هذا القطاع الذى يعانى ركودا منذ 3 سنوات رغم الحوافز الحكومية، حيث إنه فى أحدث بيانات أعلنها معهد الإحصاء التركى، الاثنين، فقد تراجعت مبيعات المنازل فى تركيا بنسبة 44.6% على أساس سنوى، لتصل إلى 50 ألفا و936 منزلا فى مايو الماضى.

وجاء الانخفاض الكبير في مبيعات المنازل فى تركيا على هذا النحو غير المسبوق طيلة السنوات القليلة الماضية، وسط تطبيق البلاد إجراءات الإغلاق من أجل احتواء فيروس كورونا، وبحسب معهد الإحصاء التركى، انخفضت مبيعات المنازل إلى الأجانب بشكل كبير، لتصل إلى نسبة 78.1% فى مايو الماضى، وذلك بمعدل 860 منزلا.

وذكر معهد الإحصاء التركى أنه فى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، انخفضت مبيعات المنازل فى تركيا بنسبة 2.2%، فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية، وتدهور سعر صرف الليرة التركية، وفى نوفمبر الماضى، أعلن معهد الإحصاء التركى أن مبيعات المنازل فى البلاد انخفضت بنسبة 2.5% على أساس سنوي في أكتوبر 2019، لتصل إلى 142 ألفا و810 منازل، وأدى هذا التراجع في حينه إلى توقف موجة صعود في بيع العقارات في تركيا دامت نحو شهرين، رغم التيسير النقدي الذي وفرته الحكومة للمواطنين والأجانب من أجل شراء العقارات.

وكان البنك المركزي التركى قد خفض أسعار الفائدة ألف نقطة أساس منذ يوليو الماضى، فى محاولة لإخراج اقتصاد البلاد من حالة الركود التي يعيشها منذ سنوات، إلا أن هذا الإجراء لم ينعكس بشكل إيجابي على بيع العقارات، بل واصلت تراجعها، وتراجع عدد الوحدات السكنية المباعة فى تركيا عام 2019 بنسبة 2%، مقارنة بالمبيعات فى عام 2018، وفق تقرير لمعهد الإحصاء التركى.


تركيا

مبيعات العقارات

كورونا

اردوغان

ازمه كورونا

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