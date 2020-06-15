وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المعدل اليومي لحالات الإصابة بكورونا لايزال في عتبة الـ30 لليوم الثاني على التوالي غير أن وتيرة انتشار العدوى الجماعية بالفيروس تستمر في العاصمة وضواحيها.



وأضفت أن هناك إمكانية توسع حجم المصابين في أي لحظة، في الوقت الذي يشهد المجتمع الكوري سلسلة من العدوى الثانوية انطلاقا من شركة "ريتش واي" لبيع المنتجات الصحية عبر الزيارات في منطقة كوان-آك في سول، بالإضافة الى اكتشاف حالات الإصابة بصورة متفرقة في مواقع مختلفة.



وبلغ اجمالي عدد الوفيات 277 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة جديدة