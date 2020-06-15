وأكدت الدبلوماسية الصينية - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الإثنين / أن بلاده ومصر يقفان معا بشكل وثيق وحازم خاصة في التصدي لفيروس " كورونا " حيث وتساعد وتدعم كل دولة الأخرى ، بما يؤكد عمق علاقات الصداقة بين البلدين والشعبين.

وأضافت أن انتشار فيروس "كورونا" ( كوفيد 19 ) حول العالم يشكل تحديًا خطيرًا للمجتمع البشري ، ويهدد بشكل خطير سلامة وصحة المواطنين ، ويقوض بشدة الاقتصاد والحركات التجارية.



وشددت على أن مصر والصين بلدان صديقان ، وأن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ترجمت خلال مواجهة فيروس "كورونا" ، معربة عن الأمل والثقة في أن تتغلب الصين ومصر على فيروس "كورونا" سويا.



ولفتت إلى أن الحكومة المصرية استطاعت أن تتخذت إجراءات فعالة في مواجهة انتشار الفيروس ، ملمحة - في الوقت ذاته - إلى أن الصين تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ ، ، وضعت فيروس " كورونا " تحت السيطرة الكاملة ، وأصبحت واحدة من أولى الدول التي استأنفت الأنشطة الاقتصادية ، بعد عدة أشهر من الجهود الهائلة التي بذلت لاحتواء الوباء .



وأعربت عن الثقة في أن الحكومة الصينية ستتمكن من التغلب على آثار الوباء ، واستعادة النمو الاقتصادي ، وستشجع "دون كلل " الانفتاح ، وستوسع التعاون مع بقية دول العالم ، وتواصل القيام بدور إيجابي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي .