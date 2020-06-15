اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 07:57 م
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بمحافظات القناة..

قناة السويس تعلن المواعيد الجديدة لعمل المعديات والكبارى العائمة والأنفاق

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:45 م
قناة السويس تعلن المواعيد الجديدة لعمل المعديات والكبارى العائمة والأنفاق مواعيد تشغيل الأنفاق والكبارى بمحافظات القناة
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أعلنت هيئة قناة السويس فى بيان لها، تعديل مواعيد تشغيل الكبارى العائمة والمعديات والأنفاق بمدن القناة الثلاث، اعتبارًا من اليوم الإثنين، ولمدة 15 يومًا وفقًا للتوقيتات المحددة وبيانها كالتالى.

يشمل التعديل مواعيد تشغيل مرفق المعديات لتصبح من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، فيما يتم تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة بمدن القناة الثلاث طبقا لجداول تشغيل تلائم احتياجات عبور المركبات والنقل، حيث تعمل أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وتعمل أنفاق 3 يونيو ببورسعيد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، فيما يعمل نفق الشهيد أحمد حمدي، بالسويس من الرابعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، على أن يستمر العمل به على مدار الـ24 ساعة لنقل المواد المستثناة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الكباري العائمة فيتم تشغيلها بانتظام طبقا للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

وشهدت قناة السويس، مؤخرًا، عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم، وهى "HMM Algeciras" التابعة لخط الحاويات الكورى "HMM"، ضمن قافلة الجنوب، وتبلغ حمولة السفينة 24 ألف حاوية مكافئة ويبلغ طولها 400  متر وعرضها 61 مترًا.

كما شهدت قناة السويس الجديدة أيضًا، عبور سفينة الحاويات العملاقة "HMM OSLO  ثانٍ أكبر سفينة حاويات في العالم في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة في رحلتها القادمة من ميناء سنغافورة والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة، نجحت فى تعزيز المكانة الرائدة للقناة كحلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسى لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، ورفع كفاءتها لتظل الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملائمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة لاسيما سفن الحاويات التى حظيت بأهمية بالغة فى الأونة الأخيرة، فى ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميًا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل النفقات التشغيلية.


قناه السويس

المجرى الملاحى

مواعيد الانفاق والمعديات

مواعيد تشغيل الانفاق

مواعيد عمل الانفاق

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