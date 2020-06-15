اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 11:20 م
خالد صلاح
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قبرص تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 985 حالة

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:05 م
قبرص تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 985 حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة القبرصية اليوم /الإثنين/ عن تسجيل حالتين جديدتين لفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 985 حالة
وقال وزير النقل يانيس كاروسوس - في تصريح أذاعته وكالة الأنباء القبرصية - أن الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا سيكون متاحاً قريباً في المطارات القبرصية، مضيفا أن الإجراء الجديد سيتم تنفيذه في الأيام المقبلة، وأن الفحص السريع ستظهر نتائجه في غضون ساعة ونصف الساعة تقريباً. وقال أن الركاب لن يضطروا إلى المكوث في الحجر الصحي ليوم واحد في انتظار النتائج.
وأوضح أن الاختبار سيكون متاحاً لجميع الركاب القادمين من دول غير مدرجة في الفئتين (أ) و(ب)، والذي يتعين عليهم إجرائه عند الوصول. وقال الوزير إن هؤلاء الركاب يخضعون حالياً للاختبار ويتم توفير الإقامة حتى ظهور نتائج الفحص التي تستغرق 24 ساعة، في حين أنه بعد البدء باستخدام الفحص السريع سينتظرون في المطار بعض الوقت وليس في الفندق.
وأعلنت وزارة الصحة القبرصية أن برنامج الفحص الذي سيجرى على 10 آلاف شخص من العاملين في الأماكن التي استأنفت عملها في المرحلتين الثانية والثالثة من تخفيف الإجراءات التقييدية لاحتواء فيروس كورونا بدأ اليوم.


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