فيديو.. نشرة أخبار اليوم السابع تكشف تفاصيل توقف الرئيس السيسى بسيارته للاطمئنان على شاب

تناولت نشرة "اليوم السابع" التي قدمتها الزملاء حور محمد، ورامى الحلوانى وأعدها الزميل محمود نصر أبرز المستجدات على الساحتين الداخلية والخارجية، وأبرزها، إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى عدة مناطق، وتصادف خلال الجولة، تعرض مواطن لحادث سير، الأمر الذي جعل الرئيس يتوقف بنفسه للاطمئنان على صحة المواطن، ووجه الرئيس السيسي بإحضار طبيب لمتابعة حالة الشاب المصاب، والاطمئنان عليه.

كما تناولت النشرة الإخبارية التي يقدمها اليوم السابع الكثير من الأخبار الهام ومنها، موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على مشروع قانون، بشأن مجلس الشيوخ، فى مجموع مواده وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، بالإضافة إلى إعلان وزارة الشباب والرياضة عن عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك باستكمال المسابقات الرسمية خاصة كرة القدم.

وأكدت الوزارة أن عودة التدريبات تبدأ 20 يونيو على أن يكون استئناف النشاط الرياضي 25 يوليو، وأن الفترة من 15 يونيو الجاري حتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.

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