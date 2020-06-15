فيديو.. الداخلية تضبط 15 طن كبده ولحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين

كتب محمود عبد الراضى

كشف فيديو نجاح شرطة التموين بوزارة الداخلية في ضبط 3.500 طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك، و2 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وو2.190 دواجن وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك، و8 طن كبدة فاسدة.

وكانت شرطة التموين وجهت حملات رقابية أسفرت عن ضبط (1226) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام ثانٍ (بمحافظة القاهرة) لحيازته (12,130 طن أسماك) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية "كمامات – كحول طبى" بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحجبه عن التداول (1886 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة – كحول" بقصد رفع أسعارها.

ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته (7750 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – لاصق طبى – مسحة كحولية") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء وإستيلائه على مبلغ 884641 جنيه بدون وجه حق ، طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً .

وفى حملة إستهدفت ضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (315) قضية بإجمالى مضبوطات (97429) عبوة سجائر ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.