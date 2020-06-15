فنى أشعة بالحجر الصحى بكفر الزيات يستقبل والدته مصابة بكورونا ويودعها بعد وفاتها

الغربية – عادل ضرة

سادت حالة من الحزن بين الأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحى، بعد وفاة والدة زميلهم والذى يعمل فنى أشعة داخل الحجر الصحى، متأثرة بإصابتها بالفيروس كورونا.

وكان فنى الأشعة محمد عبد التواب، والذى يعمل داخل الحجر الصحى بكفر الزيات، قد استقبل خبر إصابة والدته بالفيروس القاتل بصدمة شديدة، وتم نقلها للحجر الصحى لتلقى العلاج، وفى ظل فترة عمله بالمستشفى كانت والدته تحظى برعاية طبية مستمرة إلا أن حالتها تدهورت وتوفيت اليوم متأثرة بإصابتها. وتم تغسيل جثمان والدته وتكفينها وفقا لاشتراطات وزارة الصحة، ونقلها بمعرفة الطب الوقائى لمقابر قريتهم ودفنها. ونعت إدارة المستشفى والطواقم الطبية والدة أحد أبطال الجيش الأبيض متأثرة بإصابتها بهذا الفيروس القاتل.

من ناحية أخرى، أعلن الدكتور أحمد البرعى، مدير عام مستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحى، فى بيان له، عن تعافى مصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من الحجر الصحى بعد التأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد وعمل التحاليل اللازمة لهم.

كان المصابون الـ8 قد تم نقلهم للحجر الصحى بكفر الزيات، بعد ثبوت إيجابية إصابتهم بالفيروس، وخضعوا للعلاج لمدة 14 يوما، وتم إجراء تحاليل العينات الأولى والثانية لهم، وجاءت نتيجتها سلبية، وتم السماح لهم بالخروج والعودة لمنازلهم.