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فنادق تركيا تطالب السفارة الجزائرية بتسديد فواتير الجزائريين العالقين

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:08 م
فنادق تركيا تطالب السفارة الجزائرية بتسديد فواتير الجزائريين العالقين عالقون-صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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تلقت السفارة الجزائرية بتركيا إخطار من العديد من الفنادق فى منطقة إسطنبول يطالبون فيه بالتكفل بالرعايا الجزائريين الذين علقوا فى تركيا بعد إقرار غلق الحدود الجوية و البرية، حسبما نقلت الجريدة التركية "حرية دايلى نيوز" أمس الأحد.

ويبلغ عدد الرعايا الجزائريين المعنيين بهذا الإجراء نحو 60 سائحا منهم طلبة ومهنيين، علقوا جراء إقرار تعليق الرحلات الجوية الذين وزعتهم السفارة الجزائرية بإسطنبول على 17 فندقا فى إسطنبول لعدة أيام بتكلفة إقامة بلغت 3.1 مليون ليرة تركية، أى ما يعادل الـ455.000 دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن سفارة الجزائر فى إسطنبول سددت حتى الآن نحو مليون ليرة من المستحقات، إلا أن الفنادق التركية المعنية قامت بطرد الجزائريين المقيمين فيها وأخطرت السفارة الجزائرية بتسديد باقى المستحقات.

وعلق السفير الجزائرى فى إسطنبول على هذا الأمر قائلا: "نسعى لحل هذه المشكلة. السفارة الجزائرية تنتظر موافقة السلطات الجزائرية لدفع المستحقات. المسألة لا تتعدى كونها مشكل بيروقراطية".


الجزائر

تركيا

اسطنبول

فيروس كورونا

كورونا

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