فريق من صحة شمال سيناء يترجلون عدة كيلو مترات لتعقيم منزل مصاب بكورونا

شمال سيناء - محمد حسين

قطع فريق من الصحة بشمال سيناء، مسافة عدة كيلو مترات سيرًا على أقدامهم على ساحل المحافظة بمنطقة الشيخ زويد، للوصول لمنزل حالة إصابة بكورونا لتعقيم منزله ومنطقة تحركاته، لعدم وجود سيارة تقلهم فى مقر ادارة الشيخ زويد الصحية، حيث قال الدكتور محمد حسن مدير إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، إن الفرق الطبية تبذل قصارى جهدها فى سبيل منع تفشى الوباء، بعد ظهور اصابة شخص توفى متأثرا بفيروس كورونا .

وتداول أهالى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء صورا للفريق الطبى وهو يترجل على قدمية وصولا لمنزل الحالة ويسيرون على طريق وسط زراعات النخيل يرتدون البدل الطبية الواقية، معربين عن شكرهم وتقديرهم لجهد الفريق الطبى ومطالبين وزارة الصحة بسرعة توفير سيارة لنقلهم وادوات ومعدات لحمايتهم فى هذه الظروف، ومؤكدين على ضرورة فتح وزارة الصحة تحقيق فى سحب السيارة الخاصة بإدارة الشيخ زويد .

وكانت ادارة الشيخ زويد الصحية أعلنت امس رسميا وفاة اول حالة اصابة بكورونا فى مدينة الشيخ زويد، وتم دفن الحالة فى مقابر مدينة الشيخ زويد بمعرفة فريق من الطب الوقائى وحضور عددا من ذوى المتوفى .

أعلنت اليوم مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، عزل منزلى ل12 حالات اشتباه بكورونا، فى انتظار وصول العينات الخاصة بالفحص .

وأوضح بيان صحة شمال سيناء أمس موقف لتطور وصول فيروس كورونا لشمال سيناء، وتبين أن إجمالى الحالات 71 حالة، والحالات السلبية من بينها 36 حالة، وتحت البحث4 حالات، 12 حالات عزل منزلى بدون عينات .

والحالات الإيجابية : 19 حالة، بينها حالتين تماثلتا للشفاء، وحالة تم عزلها فى مستشفى ابوخليفة المخصص للعزل بمحافظة الاسماعيلية، و5 حالات تم عزلها بمستشفى العريش، 6 حالات تم عزلها بمستشفى بئر العبد ، 2 حالة وفاة وعزل منزلى ل3 حالات، واعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش تنفيذها حملات تعقيم استهدفت أماكن تردد عليها اشخاص تبين إصابتهم بفيروس كورونا.

واوضح البيان انه بتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة ، تم تطهير منازل أربعة حالات كورونا وايضا تطهير بعض العيادات التى تردد عليها الحالات المصابة بالفيروس .