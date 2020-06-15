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فرنسا تعيد فتح حدودها مع الاتحاد الأوروبى.. وإجراءات استثنائية مع دولتين

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:06 ص
فرنسا تعيد فتح حدودها مع الاتحاد الأوروبى.. وإجراءات استثنائية مع دولتين ماكرون
كتب سمير حسنى

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فتحت فرنسا، اليوم الاثنين، حدودها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ووضعت إجراءات استثنائية للقادمين من إسبانيا وبريطانيا.، وأفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن السلطات قررت الحفاظ على بعض القيود بالنسبة لمواطني إسبانيا وبريطانيا، وذلك بإخضاعهم للعزل الصحي لمدة أسبوعين بعد دخولهم الأراضي الفرنسية.

كذلك أعلنت السلطات الفرنسية، باريس "منطقة خضراء" آمنة من خطر وباء كورونا، وبذلك سيُسمح اعتبارا من اليوم الاثنين، بفتح جميع المطاعم والمقاهي هناك.

ومن المقرر أن تستأنف رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية عملها بداية من 22 يونيو.، وأشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في كلمة توجه بها أمس الأحد، بـ"أول انتصار" على فيروس كورونا،  الذي تسبب في وفاة نحو 30 ألف شخص في فرنسا.، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الاثنين، تجاوز الجزء الأكبر من وباء كورونا.

 


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