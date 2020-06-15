غلق 3 مخابز فى بلبيس وتحرير 38 مخالفة فى حملة تموينية مكبرة

وتمثلت المخالفات المضبوطة فى تحرير 13 محضر نقص وزن لرغيف العيش، 6 محاضر إثبات حالة عدم نظافة، 6 إاثبات حالة لمخالفة المواصفات، ومحضر جنحة لتجميع 4 آلاف رغيف، 9 محاضر جنحة لعدم تنفيذ التعليمات، 2 محضر جنحة للتصرف فى كمية من الدقيق، ومحضر جنحة لتجميع كمية من الخبز فى عدد 2 شيكارة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم (5770) لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة "الأساسية والاحتياطية" للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

غلق مخابز فى حملة تموينية



غلق مخابز فى حملة تموينية

غلق مخابز فى حملة تموينية



غلق مخابز فى حملة تموينية



غلق مخابز فى حملة تموينية