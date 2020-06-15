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غدا.. قطع المياه 7 ساعات عن مدينة كفر الزيات لغسيل محطة مياه المرشحة

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:08 م
غدا.. قطع المياه 7 ساعات عن مدينة كفر الزيات لغسيل محطة مياه المرشحة ضعف المياه - ارشيفيه
الغربية – مصطفى عادل

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أعلن مجلس مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، قطع المياه عن الأدوار العلوية بمدينة كفر الزيات لمدة 7ساعات من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، لغسيل محطة مياه المرشحة.

وأكد مجلس مدينة كفر الزيات،فى بيان له، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بغسيل محطة مياه المرشحة، الأمر الذي سيؤثر على توصيل المياه للأدوار العلوية بمدينة كفر الزيات بالكامل.

وطالب مجلس المدينة المواطنين والمخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

من ناحيه أجرى المحاسب محمد صلاح رئيس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، يرافقه المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة لمتابعة اعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المدينة وبنطاق الوحدات المحلية، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، شارك فى الحملة المكبرة معدات النظافة بمجلس المدينة والوحدات المحلية، واستهدفت الحملة الطريق الدائري المحلة المنصورة، وطريق المحلة طنطا فى الاتجاهين، وتم رفع تراكمات القمامة على جانبي الطريق وأيضا إزالة الأتربة، ودهان البلدورات

وشدد رئيس المدينة علي التزام سائقي الميكروباصات بارتداء الكمامه والتزام الركاب بذلك وذلك من اجل صحة المواطنين، كما شن رئيس المدينة حملة مكبرة لرفع إشغالات المحلات التجارية، وإزالة فروشات الباعة الجائلين، وإعاده فتح الشوارع المغلقة.

من ناحيه أخرى شهدت أسواق قري مركزي طنطا وبسيون في محافظة الغربية، زحاما شديدا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد قيام الباعة الجائلين افتراش وإقامة السوق بالرغم من التحذيرات بعدم التجمعات داخل الأسواق او اقمتها ، لعدم انتشار فيروس كورونا بين المواطنين .

وتجاهل الباعة الجائلون قرار طارق رحمى محافظ الغربية ، بإلغاء إقامة الأسواق العشوائية ، للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقيامهم بإقامة السوق، ضاربين بالقرار عرض الحائط ، وغلق الشارع بفروشاتهم ، وسط حالة من الغضب بين عدد من الأهالي الذين اتهموا الأجهزة التنفيذية بالتقصير وعدم المتابعة .

 

 

 

 


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