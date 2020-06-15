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عودة خدمة الرسائل بـ"فيس بوك" و"انستجرام" بعد توقف بسبب عطل فنى

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:24 م
عودة خدمة الرسائل بـ"فيس بوك" و"انستجرام" بعد توقف بسبب عطل فنى فيس بوك
كتب هيثم سلامة

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عادت خدمة فيس بوك منذ قليل بعد شكاوى المستخدمين من توقف خدمة تبادل الرسائل في موقع فيس بوك وإنستجرام ، ، بينما لم توضح الشركة حتى الآن سبب الخلل.

وكان تصدر هاشتاج " instagramdown" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر عالميا، حيث غرد مستخدمو كلا من ماسنجر فيس بوك وتطبيق إنستجرام من عدم قدرتهم على التواصل من خلال الرسائل النصية وإرسال الصور من خلال التطبيق.

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وكتب أحد مغردو تويتر:" أدركت أن رسائل انستجرام الخاصة بي متوقفة عندما رأيت أشخاصًا يعانون من نفس المشكلة على تويتر"، وكتب أخر:"جئت إلى موقع تويتر للتأكد أن موقع انستجرام وفيس بوك بهما عطل".


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