عودة خدمة الرسائل بـ"فيس بوك" و"انستجرام" بعد توقف بسبب عطل فنى

كتب هيثم سلامة

عادت خدمة فيس بوك منذ قليل بعد شكاوى المستخدمين من توقف خدمة تبادل الرسائل في موقع فيس بوك وإنستجرام ، ، بينما لم توضح الشركة حتى الآن سبب الخلل.

وكان تصدر هاشتاج " instagramdown" قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر عالميا، حيث غرد مستخدمو كلا من ماسنجر فيس بوك وتطبيق إنستجرام من عدم قدرتهم على التواصل من خلال الرسائل النصية وإرسال الصور من خلال التطبيق.





وكتب أحد مغردو تويتر:" أدركت أن رسائل انستجرام الخاصة بي متوقفة عندما رأيت أشخاصًا يعانون من نفس المشكلة على تويتر"، وكتب أخر:"جئت إلى موقع تويتر للتأكد أن موقع انستجرام وفيس بوك بهما عطل".