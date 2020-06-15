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عودة حركة السياحة لمنتجع شهير في قبرص مع رفع قيود كورونا.. فيديو

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:44 م
عودة حركة السياحة لمنتجع شهير في قبرص مع رفع قيود كورونا.. فيديو اعادة السياحة فى قبرص
كتب محمد شعلان

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عادت حركة السياحة إلى شواطئ بروتاراس، المنتجع البحري الشهير في جنوب شرق قبرص، مع رفع الجزيرة المتوسطية القيود التي اتخذتها البلاد على مدى حوالى ثلاثة أشهر للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، وعرضت وكالة فرانس برس فيديو للحظة استقبال الجزيرة السياحة من جديد القادمين من بلدان محددة قررت السلطات في قبرص اعادة حركة السفر معها.

 

 

وكانت قد أعادت قبرص الثلاثاء الماضي فتح مطاراتها بعد ما يقرب من 3 أشهر من إجراءات عزل عام، على أمل أن يساعدها سجلها فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتعهدها بعلاج أى حالات إصابة بكوفيد-19 فى جذب السياح مجددا لشواطئها.

اعادة السياحة فى قبرص
اعادة السياحة فى قبرص

 

وأعلنت قبرص، التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، تطبيق إجراءات عزل عام بعد فترة وجيزة من تسجيل أول حالة إصابة بالمرض لديها في التاسع من مارس. ورحب يانيس كاروسوس وزير النقل القبرصي بوصول 22 زائرا من إسرائيل في مطار لارناكا وقال إن بلاده خالية فعليا من الفيروس.

 

وقال نائب وزير السياحة سافاس بيرديوس "هدفنا هو الوصول إلى 30% مما كنا عليه فى العام الماضي"، وأضاف أن الإرشادات الصحية أصبحت أكثر صرامة وأن السلطات ستتحمل تكاليف العلاج الطبي لأي زائر تثبت إصابته بكوفيد-19 وهو في الجزيرة، وقال "هذا مهم جدا بالنسبة لنا. أن نظهر للناس أن هذا مقصد آمن وبه نظام صحي يعتمد عليه".

 

وفى البداية، سيقتصر من تستقبلهم قبرص على من ثبت خلوهم من المرض من بضع دول بينها ألمانيا وإسرائيل واليونان. وسيتم التخلي عن هذا الشرط للقادمين من تلك الدول في 20 يونيو.

 

وقالت قبرص إن القرارات المتعلقة بمن يسمح لهم الدخول تعتمد على بيانات انتشار الوباء، ولم يتم السماح بعد للزوار من روسيا وبريطانيا، وهما سوقان رئيسيان لقبرص، بالدخول للجزيرة لكن بيرديوس يتوقع أن يحدث ذلك بحلول منتصف يوليو.

 


قبرص

جزر قبرص

عودة السياحة فى قبرص

كورونا فى قبرص

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