اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 09:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عمليات البحث عن طيار مقاتلة إف-15 أمريكية تحطمت مازالت متواصلة

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:25 م
عمليات البحث عن طيار مقاتلة إف-15 أمريكية تحطمت مازالت متواصلة تحطم طائرة - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز (إف-15 سي) اليوم الإثنين فوق بحر الشمال وبدأت عمليات البحث عن الطيار، وفق بيان للقوات الجوية الأمريكية نقلته صحيفة (إيفيننج ستاندارد) البريطانية.
وأقلعت الطائرة صباح اليوم من قاعدة فلامبورو هيد شرقي مقاطعة يوركشير الساعة 9.40 دقيقة بتوقيت جرينتش.
ولا يزال الطيار مفقودا لكن القوات الجوية الأمريكية قالت - في البيان - إنها تشعر "بالأمل" حيال عمليات الإنقاذ الجارية.
وقال ويل مارشال، قائد الجناح 48 للطيران المقاتل الأمريكي المتمركز في قاعدة ليكينهيث التابعة لسلاح الطيران الملكي البريطاني إن سبب الحادث "غير معروف"، مضيفا "إن عمليات البحث والإنقاذ تجري الأن لكن الطيار لا يزال مفقودا"، مضيفا "سنقوم بالإعلان فور وصول معلومات جديدة بينما يتم أولوية لعائلة الطيار."
وقال سلاح الجو الأمريكي - في البيان - "تحطمت اليوم طائرة أمريكية من طراز إف-16 سي إيجل في حوالي الساعة 0940 في بحر الشمال".وتابع "وقت وقوع الحادث كانت الطائرة تقوم بمهمة تدريبية روتينية وكان على متنها طيار واحد."
ومضى البيان:"سبب وقوع الحادث وحالة الطيار غير معروفة حتى الأن وتم طلب المساعدة من فرق البحث والإنقاذ في المملكة المتحدة."


طائرة

تحطم طائرة

تحطم طائرة أمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة