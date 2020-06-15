اليوم السابع
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عمدة لندن: فى أسبوع التوعية بالوحدة لا يمكننا التواجد مع أحبائنا بسبب الإغلاق

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:01 م
عمدة لندن: فى أسبوع التوعية بالوحدة لا يمكننا التواجد مع أحبائنا بسبب الإغلاق صادق خان عمدة لندن - أرشيفية
كتب محمد رضا

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احتفى صادق خان، عمدة لندن، بمناسبة "أسبوع الوحدة"، وكتب فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، للتوعيه بهذا الحدث، "يعنى الإغلاق أن العديد منا غير قادرين على التواجد مع أحبائنا.. لكن البقاء على اتصال مهم لرفاهيتنا.. فى أسبوع التوعية بالوحدة هذا، يُستغرق 10 دقائق للاتصال فقط والتحقق من شخص كنت تفكر فيه اليوم.. لندن معًا".

يأتى هذا بعدما أفاد صادق خان، عمدة لندن، بأنه سيتم فتح بعض المتاجر اليوم فى عاصمة المملكة المتحدة، وطالب السكان باستمرار اتخاذ الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات وحفظ مسافات التباعد الاجتماعى، وغرد عمدة لندن عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "يتم إعادة فتح بعض المتاجر غير الأساسية اليوم - هذه أخبار مرحب بها ولكن تذكروا COVID19 لا يزال موجودًا. يرجى ارتداء غطاء للوجه حيث يستحيل الاحتفاظ بمسافة آمنة عن الآخرين".

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وأكد صادق خان، أنه طوال هذه الأزمة، كان سكان لندن يبحثون باستمرار عن بعضهم البعض. فذلك لا يمكنهم أن يتوقفوا الآن، قائلا: "يجب أن نفعل كل ما فى وسعنا لحماية الأشخاص الذين نحبهم من خطورة عدوى COVID19".

وكان قد جدد صادق خان، عمدة لندن، تحذيراته لمواطنى العاصمة البريطانية، من عدم التهاون بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن المدينة البريطانية لاتزال تواجه تهديدًا من قبل الفيروس التاجى، ما يفرض على الجميع الالتزام بإجراءات وقواعد الإغلاق للحد من نمو المرض القاتل، الأمر الذى يوفر الحماية للملتزمين بالقواعد ومن حولهم.

وقال صادق خان، فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر"، "قواعد الإغلاق موجودة لحمايتك ومن حولك.. أرجوك تذكر: المشى أو ركوب الدراجة الهوائية للمرأة كلما أمكن ذلك، وعلامة تحذير ساعة الإنذار إذا كانت رحلتك ضرورية فيرجى تجنب ساعة الذروة، والوجه مع القناع الطبى ارتداء غطاء وجه لرحلتك بأكملها".

وأضاف عمدة لندن، فى تغريده أخرى، " COVID19 لا يزال يمثل تهديدًا لمدينتنا.. فى نهاية هذا الأسبوع، يرجى البقاء فى المنزل إذا استطعت.. وإذا ذهبت للخارج، التزم بالإرشادات واحتفظ بمسافة آمنة عن الآخرين.. معا يمكننا التغلب على هذا الفيروس".

ويشار إلى أن عمدة لندن، كان قد وجه، الجمعة، رسالة إلى السكان الذين يخططون لتنظيم احتجاجات فى العاصمة البريطانية للتنديد بالعنصرية ضد السود فى امريكا والعالم، يطالبهم بالحفاظ على أرواحهم وأرواح عائلتهم من مخاطر عدوى فيروس كورونا خلال المظاهرات، وقال عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "لأنفسكم، وأفراد عائلتك الذين قد يكونون عرضة لـ Covid-19 ، يرجى البقاء فى المنزل وإيجاد طريقة آمنة لجعل سماع أصواتك".


فيروس كورونا المستجد

كوفيد 19

كورونا نيوز

اسبوع التوعية بالوحدة

الوقاية من كورونا

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