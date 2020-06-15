على طريقة فتيات التيك توك.. ضبط شقيقان يمثلان مشاهد بإيحاءات منافية للآداب

كتب محمود عبد الراضي

ضبطت أجهزة الأمن طالب أقنع شقيقه الأصغر بارتداء ملابس نسائية وتمثيل مشاهد تحتوي على إيحاءات منافية للآداب العامة.

وكان رواد السوشيال ميديا تداولوا مقطع فيديو على موقعى التواصل الإجتماعى "إنستجرام – تيك توك" لشخص برفقته طفل يرتدى ملابس وزى نساء ، وتمثيل مشاهد تحتوى على ألفاظ وإيحاءات منافية للآداب.

تم تحديد هوية الشخص وتبين أنه "طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية"، وتبين إستغلاله شقيقه الأصغر فى تمثيل ما تضمنه مقطع الفيديو.

وتم ضبط المتهم وبرفقته شقيقه ، وبمواجهته اعترف بتصوير مقطع الفيديو ونشره على حسابه "على سبيل المزاح وبقصد تحقيق أكبر قدر من المشاهدة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.