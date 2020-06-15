طوكيو (أ ش أ)

أكدت حكومة مدينة طوكيو، اليوم الاثنين، إصابة 48 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن اليوم يعد الثاني تواليا الذي تقترب فيه حصيلة الإصابات في العاصمة طوكيو من 50؛ ما ثيير مخاوف من حدوث قفزة في حالات الإصابة.

وكانت حكومة طوكيو قد سجلت، أمس، 47 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع مقارنة بيوم أمس الأول السبت عندما سجلت 24 حالة.

يشار إلى أن وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، نفى اليوم الاثنين، صحة تقرير إخبارى ذكر أن الحكومة قررت تخفيف حظر دخول المسافرين من بعض الدول.

وكانت صحيفة يوميورى ذكرت فى الأسبوع الماضى، أن اليابان قد تسمح باستئناف رحلات العمل من وإلى استراليا ونيوزيلندا وفيتنام وتايلاند فى الشهور القليلة المقبلة .