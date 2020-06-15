اليوم السابع
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طقس الـ48 ساعة المقبلة.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:35 م
طقس الـ48 ساعة المقبلة.. ارتفاع بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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كشف تنبؤ حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة ، الذى تصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن ارتفاع في درجات الحرارة يبدأ اليوم الثلاثاء ولمدة 48 ساعة، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة مع يوم الأربعاء لـ 39 درجة .

طقس اليوم الثلاثاء

 

وعن طقس اليوم الثلاثاء، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس حار نهارا لطيف ليلا ، وشبورة مائية صباحا  والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس حار نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك وعلى البحر الأحمر ، وشمال الصعيد يكون الطقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ، العظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والوجه البحرى العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة،  وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

طقس الـ 72 ساعة المقبلةالطقس حتى غدا الأربعاء 

 

 

 

 

 

 


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